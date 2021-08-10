أسعار النفط تسجل طفرة جديدة

وصعد خام برنت القياسي العالمي 2.8 بالمئة إلى 71.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، بينما قفز خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.44 بالمئة إلى 68.77 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد هبطا حوالي 2.5 بالمئة في جلسة الاثنين، لكن محللين يعتقدون أن انتكاسة الجائحة لن تستمر طويلا.

