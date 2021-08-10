بعد خفض الغاز الإيراني.. العراق يفقد ٢٥٠٠ ميكاواط من الكهرباء

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، تخفيض معدلات الغاز المورد لمحطات العراق الانتاجية، فيما أشارت إلى أن المنظومة الوطنية فقدت طاقة قدرها ٢٥٠٠ ميكاواط.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تم هذا اليوم خفض كمية الغاز الايراني المورد للمنطقة الوسطى من (٣٠) الى (٢٠) مليون متر مكعب يومياً، كنظيره المورد للمحطات الغازية ضمن المنطقة الجنوبية الذي انخفض ايضاً من (١٧) مليون الى (٥) مليون متر مكعب يومياً، متسبباً في فقدان المنظومة الوطنية لقرابة (٢٦٠٠) ميكاواط".



وأشارت إلى أنها "تعمل مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة من هذا الغاز حتى لا يؤثر على إدامة زخم الإنتاج"، داعية المواطنين "لتفهم ما تمر به المنظومة الوطنية من حرب استنزافية على ابراجها من خلال اعمال تخريبية ارهابية، إضافة الى خفض كميات الغاز الذي اثر سلباً على ساعات التجهيز".

