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معالجة عبوة ناسفة من مخلفات داعش في نينوى

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الثلاثاء، معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة نينوى.
وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "خبراء مكافحة المتفجرات في مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في محافظة نينوى/ الجانب الايمن من مخلفات المجاميع الارهابية".

وأشارت إلى أنه "تمت معالجتها وفق الاجراءات القياسية".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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