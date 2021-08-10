ريال مدريد يقاضي الدوري الإسباني

وقال النادي أيضا إنه سيواصل الإجراءات القانونية لمنع الموافقة على الخطة المقترحة، التي سيصوت عليها أعضاء الجمعية العمومية للدوري.

وقال الدوري الإسباني الأسبوع الماضي إنه غير قلق بشأن التحركات القانونية من ريال مدريد، وإن الخلافات القانونية بين الطرفين باتت مألوفة.

