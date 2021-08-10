الولايات المتحدة الأمريكية تشيد بالعلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، بالعلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الإمارات واحدة من أكثر حلفاء واشنطن قوة في المنطقة، وإبرام صفقة المقاتلات من طراز إف-35 معها فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال إفادة لنائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الإقليمي ميرا ريسنيك ونائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

ورغم تنامي علاقاتها الدفاعية مع عدد من الدول فإن الولايات المتحدة كانت الشريك الذي اختارته الإمارات، فيما يتعلق بمجالات الأمن والتجارة وتعزيز آفاق التعاون.

وقد زودت واشنطن الإمارات بالجيل الجديد من طائرات إف-35 الأحدث، كونها توفر مجموعة كاملة من احتياجات القوات الجوية الإماراتية، بما في ذلك السرعة العالية وتقنية التخفي والقدرة الفائقة على المناورة واستخدام أحدث التقنيات في مجال الطيران.

وأشاد المسؤولون الأمريكيون بدولة الإمارات بشدة كشريك موثوق به وقادر على النهوض بالأولويات الأمنية المشتركة في المنطقة، حيث جدد الجنرال كينيث إف ماكنزي جونيور، قائد القيادة المركزية الأمريكية، التأكيد على هذه الثقة خلال تصريحات أدلى بها في أبريل/نيسان الماضي، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب.

من جانب أخر، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، خلال إفادة اليوم الثلاثاء، أن حزب الله يعرض سيادة واستقرار لبنان للخطر بهجماته الصاروخية ضد إسرائيل.

وأضافت: "سنواصل العمل مع شركائنا في الشرق الأوسط لضمان ردع إيران عن سلوكها المزعزع للاستقرار ودعمها للإرهاب".