شكرا لقرائتكم أعلى حصيلة منذ فبراير.. إسرائيل تسجل 6000 إصابة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجلت إسرائيل، الثلاثاء، أكثر من 6000 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 في أعلى حصيلة يومية منذ 5 أشهر. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هذا الرقم هو الأعلى الذي يتم تسجيله منذ شهر فبراير الماضي.

وسجلت وزارة الصحة، 6275 حالة إصابة مؤكدة جديدة أمس الاثنين.

مادة اعلانية

كما كشفت إن إجمالي عدد الإصابات النشطة حاليا بلغ 35466 بينها 394 في حالة خطيرة، مضيفة أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة بلغ 908322 إصابة بينها 6559 وفيات.

كذلك أشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 5.8 مليون فيما تلقى الجرعة الثانية 5.4 مليون شخص.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 577899 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح.

تفشي سريع لسلالة دلتا

وأطلقت إسرائيل واحدة من أنجح حملات التطعيم في العالم والتي بدأت أواخر العام الماضي، لكنها واجهت الأسابيع الأخيرة زيادة كبيرة في عدد الحالات الجديدة نتيجة لتفشي سلالة دلتا شديد العدوى.

كما عززت السلطات القيود على السفر، وأعادت فرض الكمامات في التجمعات داخل الأماكن المغلقة.

وحصل أكثر من 85% من سكان إسرائيل البالغين على اللقاح الكامل، وتناشد السلطات حاليا الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا الحصول على جرعة ثالثة. وقالت وزارة الصحة إن 577899 شخصًا تلقوا جرعة معززة.

وتُظهر البيانات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية أن الأفراد الذين لم يحصلوا على اللقاح، وخاصة الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.