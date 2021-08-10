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شباب الصحفيين المصريين تكشف كذب إدعاءات الإخوان في وجود قصور في الرعاية الطبية لعناصرها

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محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين برئاسة هيثم طوالة عن عدم صحة الادعاءات التي تروج لها جماعة الاخوان الارهابية عبر أبواقها الإعلامية وشبكة الانترنت.

 

وأكدت الجبهة على عدم وجود قصور فى الرعاية الطبية لبعض عناصر الجماعة الارهابية المحبوسة او ملابسات وفاة أحدهم والذي توفي وفاة طبيعية بالمستشفى.

 

وكان مصدرأمني أكد على عدم صحة تلك الإدعاءات، كذلك عدم صحة ما أثير من ملابسات وفاة أحدهم والذى توفى وفاة طبيعية بالمستشفى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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