شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 4 شركات 10.6 ملايين ريال للتواطؤ في منافسات حكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت الهيئة العامة للمنافسة معاقبة 4 منشآت عاملة بقطاع تجارة الالات المكتبية والأثاث المكتبي والمنزلي والمقاولات بتحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت ، وذلك لاتفاقها على التواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية

وكانت الهيئة قد تلقت بلاغا تضمن الاشتباه في قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع تجارة الالات المكتبية والأثاث المكتبي والمنزلي والمقاولات بمخالفة نظام المنافسة من خلال الاتفاق فيما بينها على التواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية، وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4ه.

وبناء على التحريات الأولية أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بتاريخ 1439/10/18ھا القاضي بـ "الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق ، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، اتضح قيام م 4 نشآت وهى بيت الرياض - فرع شركة مجموعة الجريسي، و منار المحمل - فرع شركة مجموعة الجريسي ، وشركة حسان عصام قباني للمقاولات والأثاث ، و مؤسسة نجوم الأثاث لصاحبها عبدالله سالم بادويل، بانتهاك نظام المنافسة وذلك من خلال الاتفاق فيما بينها على التواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية.

واستنادا إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة لنظام المنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها: فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت.

وتضمنت القرارات نشر العقوبات على نفقة المدعى عليهم، وتجدر الإشارة إلى اكتساب القرارات والأحكام الصفة النهائية، والتي تضمنت إيقاع غرامات قدرها (خمسة ملايين ريال) على كل من بيت الرياض - فرع شركة مجموعة الجريسي ومنار المحمل - فرع شركة مجموعة الجريسي، و(خمسمائة وثمانون ألف ريال) على شركة حسان عصام قباني للمقاولات والأثاث، و (ثلاثون ألف ريال) على مؤسسة نجوم الأثاث لصاحبها عبدالله سالم بادويل.