دهس امرأتين في إيران لعدم ارتدائهما الحجاب

10 أغسطس , 2021

أصيبت امرأتان بجروح خطيرة في إيران يوم أمس الاثنين، بعد أن دهسهما رجل بسيارته بسبب عدم ارتدائهما الحجاب، وفقاً لتقرير إعلامي محلي.

وخلال الحادث الذي وقع في أورميا شمال غربي إيران، احتج السائق بصوت عال على خيارات الملبس للمرأتين، قائلا إن زيهما غير إسلامي، وفقاً لوكالة أنباء "إيلنا".

وأدى ذلك إلى نزاع ثم صدم المرأتين بسيارته ودهسهن. وتعرضت المرأتان لإصابات خطيرة ولكن لم تعدا في حالة تهدد حياتهما ، وفقا لما ذكرته إيلنا .

وتردد أن السائق حاول الفرار من مكان الحادث ولكن تم إلقاء القبض عليه في وقت لاحق.

وأدان المسؤولون القضائيون الهجوم وقالوا إنهم لن يتغاضوا عن العدالة.

ووصفت معصومة ابتكار، نائبة الرئيس لشؤون المرأة في إيران، الهجوم بأنه محاولة قتل وطالبت بعقوبة قاسية.