انت الان تتابع خبر بطريقة استثنائية.. باريس يعلن رسمياً عن صفقة ميسي (صور وفيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-10 | 16:03
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أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ولم ينتظر النادي الباريسي نتائج الفحوصات الطبية لميسي، معلنا عن انضمام جوهرة جديدة إلى حديقة الأمراء.
ونشر بي إس جي عبر حسابه الرسمي على تويتر، مقطع فيديو قصير، يظهر فيه وصول طائرة إلى العاصمة الفرنسية مع صورة للكرات الذهبية الست التي فاز بها ميسي بقميص فريقه السابق برشلونة الإسباني.
— باريس سان جيرمان (@PSG_arab)
August 10, 2021
ويستعد "ليو" لتوقيع تعاقد يربطه بالنادي الباريسي حتى صيف 2023 مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.
ورحل ميسي عن برشلونة بعد إعلان النادي الكتالوني، يوم الخميس الماضي، فشل مفاوضات التجديد بسبب مشاكل مالية وإدارية.
وسيكون أيقونة البارسا خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.
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