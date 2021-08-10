جريمة بشعة تهز بغداد.. شخص يقتل رجلاً وزوجته وأطفالهما

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شخصاً أقدم على قتل زوج والدته وزوجته الثانية وأربعة من أطفالهم، فيما أصاب بنتهم الخامسة بطلق ناري ضمن قضاء المحمودية في العاصمة بغداد".

وأشار إلى أن "الجريمة ارتكبت جراء مشكلات عائلية"، مبيناً أن "فريق عمل من قيادة شرطة بغداد، تمكن من القبض على الجاني الذي اعترف صراحة بجريمته".