المفوضية تمدد فترة التقديم للعمل كموظفي اقتراع

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، تمدد فترة التقديم للعمل كموظفي اقتراع.

وقالت المفوضية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تقرر تمديد فترة التقديم للعمل كموظفي اقتراع لمدة (٧) ايام اخرى ابتداء من ٢٠٢١/٨/٩ في الدائرة الثانية عشر والخامسة عشر من بغداد / الكرخ والدائرة الرابعة والثامنة من بغداد / الرصافة والثالثة والخامسة والسادسة من محافظة نينوى والثانية من محافظة البصرة حصراً".



وبين، أن "ذلك جاء بهدف تأمين الاعداد المطلوبة مع نسبة الاحتياطي".

