سوريا تعلن السيطرة على حريق نشب بسفينة إيرانية

وأكد قائد فوج الإطفاء في مرفأ اللاذقية السوري أنه تمت السيطرة على حريق في سفينة تجارية راسية بالمرفأ، لافتا إلى أن الحادث لم يسفر سوى عن تسجيل إصابتين طفيفتين.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن الناقلة التي اشتعلت النيران فيها بميناء اللاذقية في سوريا تملكها طهران وتحمل اسم "ويزدام".



ولم تذكر السلطات السورية سبب احتراق السفينة، ولم تتطرق إلى حمولتها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار في وقت سابق إلى وقوع خسائر بشرية ومادية بـ"انفجار مجهول" في سفينة تجارية راسية في مرفأ اللاذقية.

