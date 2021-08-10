مبعوثة ميانمار تحذر: قائد الانقلاب يتمسك بالسلطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت كريستين شرانر بورجنر المبعوثة الأممية الخاصة إلى ميانمار، إن قائد المجلس العسكري مصمما على تشديد قبضته على السلطة.

وأعربت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار عن مخاوفها من حل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وهو حزب الزعيمة المخلوعة أونج سان سو تشي قريبا، كما حذرت من قبضة المجلس العكسري على السلطة في البلاد.



ومطلع الشهر الجاري، تعهد الحاكم العسكري لميانمار مين أونج هلاينج، بانتخابات متعددة الأحزاب بعد مرور 6 أشهر على استيلاء الجيش على السلطة.

وقال، في خطاب، إن "حكومته مستعدة للعمل مع أي مبعوث خاص تعينه رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وشهد انقلاب أول فبراير/شباط الماضي القبض على زعيمة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي.

ويواجه الشعب في ميانمار أزمة حادة بسبب فيروس كورونا علاوة على القمع المستمر للاحتجاجات ضد الجيش.



وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش من بين المجموعات التي اتهمت الحكام العسكريين لميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب.