وزير خارجية إسرائيل: رحلتي إلى المغرب تاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد رحلته المرتقبة، غدا الأربعاء، إلى المغرب، بـ"التاريخية".

وقال لابيد في تغريدة عبر "تويتر" إنه : "أغادر غدًا متوجهاً إلى المغرب لتمثيل إسرائيل وافتتاح مكتب التمثيل الإسرائيلي في العاصمة الرباط".

وأضاف أن "الرحلة التاريخية هي استمرار لصداقة طويلة الأمد وجذور وتقاليد عميقة لمجتمع يهودي في المغرب ومجتمع كبير من الإسرائيليين من أصول مغربية".

وتابع لابيد: "حان الوقت لتنشيط السياسة الاقتصادية وسنواصل العمل من أجل الاتفاقات التي ستجلب الابتكار والفرص لبلداننا".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن لابيد سيبدأ، غدا الأربعاء، زيارة إلى المغرب تستمر حتى الخميس.

والزيارة تعتبر الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى المملكة منذ إعلان البلدين قرارهما التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وكانت آخر زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى المملكة المغربية قبل 18 عاما، وهي الزيارة التي أجراها وزير الخارجية آنذاك سليفان شالوم في عام 2003.