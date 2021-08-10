شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شباب الصحفيين المصريين تكشف كذب إدعاءات الإخوان في وجود قصور في الرعاية الطبية لعناصرها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين برئاسة هيثم طوالة عن عدم صحة الادعاءات التي تروج لها جماعة الاخوان الارهابية عبر أبواقها الإعلامية وشبكة الانترنت.



وأكدت الجبهة على عدم وجود قصور فى الرعاية الطبية لبعض عناصر الجماعة الارهابية المحبوسة او ملابسات وفاة أحدهم والذي توفي وفاة طبيعية بالمستشفى.

وكان مصدرأمني أكد على عدم صحة تلك الإدعاءات، كذلك عدم صحة ما أثير من ملابسات وفاة أحدهم والذى توفى وفاة طبيعية بالمستشفى.