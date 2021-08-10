شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. مصدر أمني يكشف عدم صحة الادعاءات التى تروج لها جماعة الإخوان عبر أبواقها الإعلامية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشف مصدر أمني بمصر، عدم صحة الادعاءات التى تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية عبر أبواقها الإعلامية وشبكة الإنترنت عن وجود قصور فى الرعاية الطبية لبعض عناصر الجماعة الإرهابية المحبوسة.



وأكد المصدر الأمني عدم صحة تلك الإدعاءات، كذلك عدم صحة ما أثير من ملابسات وفاة أحدهم والذى توفى وفاة طبيعية بالمستشفى.

كانت الداخلية المصرية أعلنت عن حركة الشرطة المصرية التي تضمنت مساعدين للوزير ومديرا للأمن ومدير إدارة في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.