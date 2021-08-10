بعد هجوم طالبان.. الهند تغلق آخر قنصلياتها في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون إن الهند أرسلت طائرة عسكرية إلى شمال أفغانستان اليوم الثلاثاء لإجلاء رعاياها مع احتدام القتال بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان التي تتقدم صوب المدينة.



وأغلقت الهند قنصليتها في مزار الشريف، أكبر مدينة في شمال أفغانستان، وحثت الدبلوماسيين والمواطنين، على استقلال رحلة الطيران الخاصة إلى الوطن.

واجتاح مقاتلو حركة طالبان 6 عواصم إقليمية في الأيام الأخيرة، في شمال وغرب وجنوب أفغانستان.

وقال مسؤول حكومي إن الهند، التي استثمرت ملايين الدولارات في مشاريع تنموية في أفغانستان، أغلقت جميع قنصلياتها ولم تترك إلا سفارتها في كابول.

وحث حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند الحكومة أيضاً على المساعدة في إجلاء أبناء طائفتي السيخ والهندوس الصغيرتين في أفغانستان، لحمايتهم من أي هجوم لطالبان.

وقدر جايفير شيرجيل، المسؤول في حزب المؤتمر، عدد أبناء طائفتي السيخ والهندوس الأفغان بنحو 750 نسمة.