شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اشتراطات للتسويق الإلكترونى المباشر بقانون البيانات الشخصية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وذلك من خلال تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم، وصياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة باي صورة من الصور، مع إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون، بالإضافة إلى تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الانترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام.

وفيما يلى نستعرض اشتراطات التسويق الإلكترونى المباشر.

ووفقا للقانون

يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية

- الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات.

- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

- الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.