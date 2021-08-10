شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية يقود ثورة تصحيحية للتنسيق الحضاري بالمدن والقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برئاسة اجتماع مناقشة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، وممثلي جامعة المنصورة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وأعضاء اللجنة العليا لمراجعة تراخيص البناء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة.

ووجه نائب المحافظ بالتنسيق بين المحافظة وجامعة المنصورة، وتفعيل دورها للانتهاء من تصميم الواجهات المعمارية للمباني والعقارات الجديدة، لإضفاء طابع خاص على مدن وقرى المحافظة، من خلال التنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري.

وطالب "الشيخ" بإزالة المعوقات، والتعاون المشترك مع الجامعة، وتدعيمها بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وتعديلاتها، من خلال التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والبدء الفوري في إنشاء التصميمات الجديدة لواجهات المباني.

وأكد ضرورة العمل للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي وغير المخطط والفوضى العقارية، مشيرا إلى أن الدكتور أيمن مختار وجه بسرعة الانتهاء من ملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح لخدمة المواطنين.