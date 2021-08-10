بالفيديو.. تدمير سيارتين في تصادم مروع بـ"نفق الأوسطي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد وأحمد عادل:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحادث تصادم مروع في نفق الدائري الأوسطي في مدينة 15 مايو.

ويظهر في الفيديو سحق نحو 5 سيارات ملاكي على الأرض وانقلاب "مقطورة" على جانبها.

ووقع حادث تصادم بين عدد من السيارات الملاكي والنقل داخل نفق الدائري الأوسطي في مدينة 15 مايو.

وقال شهود عيان إن سيارتين "مقطورة" محملتين بالحديد اصطدمتا قرب نفق الأوسطي ثم اصطدمتا بعدد من السيارات الملاكي.

وتُظهر صور الحادث تضرر عدد من السيارات جراء اصطدامها بعدد من الحواجز الخرسانية على جانبي الطريق.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وكذا رجال الدفاع المدني ورجال المرور.

وقال مصدر أمني إنه جاري حصر المصابين في الواقعة.