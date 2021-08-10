بالأسماء.. مصرع وإصابة 17 شخصًا في حادث مروع بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه، ةأصيب 17 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق "الداخلة-الفرافرة" بالقرب من منطقة غرب الموهوب في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بطريق "الداخلة-الفرافرة".

جرى الدفع بسيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى الداخلة العام، وإيداع جثة المتوفى لمشرحة المستشفى لحين التصريح بدفن الجثة.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد حسن عبدالواحد، 51 عامًا، وإصابة كل من صابر حافظ سيد، 62 عامًا، مصطفي محمد ناجي33عامًا، محمود حسن سيد، 40 عامًا، محمد عيسي منصور، 61عامًا، أحمد محمد ميلاد 24عامًا، صدام عبدالله أحمد 32عامًا،رنا حسني فريد عبدالله، 8 أعوام روان حسني فريد، 6 أعوام، كريمة أحمد مهدي، 36 عامًا، جمال أحمد سليمان،46 عامًا، حسين مصطفى خضر34عامًا، حسني فريد عبدالله 38عامًا، أحمد سيد سعد 49عامًا، مريم حسن حامد 24 عامًا، هدي حسن حامد 42 عامًا، راتب محمود علي 40 عامًا، محمد أنور حنفي 33عامًا.

جرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.