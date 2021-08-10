مصدر أمنى يكذب ادعاءات الإخوان بوجود قصور في الرعاية الطبية للسجناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال مصدر أمني، أنه لا صحة الادعاءات التي تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية، عبر أبواقها الإعلامية، وشبكة الإنترنت.

وأكد المصدر، أن ما يتردد حول ملابسات وفاة أحد أفراد الجماعة الإرهابية نتيجة قصور في الرعاية، عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أن الوفاة طبيعية داخل المستشفى وفقا للتقرير الطبية.

وكانت وزارة الداخلية، نشرت منصة الفيديوهات "يوتيوب"، فيديو عن تقديم الوزارة، الرعاية الطبية والصحية المتكاملة لنزلاء السجون.

وتحتوي السجون على بنية طبية وحصية متكاملة، تتمثل في مستشفيات مجهزة بأحدث المعدات الطبية وتخصصات متنوعة وغرف عمليات وأطباء من ذوي الكفاءات العالية بمختلف التخصصات يعملون بها.

وتهدف وزارة الداخلية، إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة لنزلاء السجون، وقال أحد المسجونين: "كنت خائفًا من الخضوع لجراحة في مستشفى يتبع السجن، وعندما سألت زملائي الذين خضعوا للجراحات في مستشفى السجن، أثنوا على الجراح وفريق التمريض، وهو ما شجعني، وفي اليوم الثاني خضعت للجراحة".