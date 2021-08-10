مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

لقي طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء اللهو بسلك كهربائي بمنزل أسرته في قرية المعصرة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا باستقبال مستشفى بلقاس المركزي الطفل عادل عبدالحليم 10 أعوام، تلميذ بالصف الثالث الإبتدائي، ومقيم طرف أهليته بقرية "المعصرة" دائرة المركز مصابًا بحالة إعياء، وتوفى عقب وصوله.

بالفحص وسؤال والدته نورا الزين طه 35 عامًا،ربة منزل، قررت أنه أثناء لهو ابنها وبيده سلك، قام بوضعه بمصدر للتيار الكهربائي، ما أدى إلى حدوث إصابته التي أدوت بحياته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5695 إدارى مركز بلقاس، وجاري العرض على النيابة العامة.

