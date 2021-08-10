مصر.. مصدر أمني يكشف عدم صحة الادعاءات التى تروج لها جماعة الإخوان عبر أبواقها الإعلامية

كشف مصدر أمني بمصر، عدم صحة الادعاءات التى تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية عبر أبواقها الإعلامية وشبكة الإنترنت عن وجود قصور فى الرعاية الطبية لبعض عناصر الجماعة الإرهابية المحبوسة.

وأكد المصدر الأمني عدم صحة تلك الإدعاءات، كذلك عدم صحة ما أثير من ملابسات وفاة أحدهم والذى توفى وفاة طبيعية بالمستشفى.