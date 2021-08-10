إسرائيل تجري اتصالات مع دول عربية حول الملف الإيراني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

قالت الحكومة الإسرائيلية إنها تجري اتصالات مع عدة دول عربية خول خطورة المشروع الإيراني في المنطقة.

وأعلن عيساوي فريج وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي عن وجود اتصالات مباشرة بين تل أبيب ودول عربية بما فيها السعودية حول الشأن الإيران، جاء ذلك في حوار تلفزيوني مع قناة “الحرة” الأمريكية.

عيساوي أضاف أن “هناك اتصالات ومباحثات قوية جدا مع الإخوة والأهل في الإمارات وهناك علاقات جدا متينة وزيارات على مستويات عالية وهناك نية صادقة”.

وبخصوص الأزمة مع إيران وقضية استهداف السفن في خليج عُمان والتنسيق مع الدول العربية، قال فريج: “هناك اتصال مباشر مع السعودية ودول الخليج بشأن إيران لكن هذا ليس اختصاص مكتبي، لا علاقة لي بالاتصالات مع السعودية أنا مهتم بالدول التي وقعت معنا اتفاقيات”. ولم يصدر تعليق سعودي بعد على هذه التصريحات، إذ تصر الرياض على عدم توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل قبل إيجاد حل شامل للصراع مع الفلسطينيين يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود 1967.

وتتهم إسرائيل إيران باستهداف ناقلة نفط مرتبطة بها في خليج عُمان قبل أسبوعين في حين تنفي طهران أي علاقة لها بالهجوم الذي قالت واشنطن إنه تم عبر طائرة مسيرة مفخخة.

وعن العلاقات مع الأردن، قال الوزير الإسرائيلي: “كان هناك أزمة ثقة مع الأردن على مدار الأعوام العشرة الماضية” مضيفا: “حاول رئيس الوزراء إعادة بناء الثقة خلال زيارته إلى الأردن”، مشيرا إلى أن هناك تعاون مع عمان على صعيدي الطاقة الشمسية والمياه.