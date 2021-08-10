الجزائر: لا يستبعد أن تكون هناك أيادي إجرامية قد تسببت في الحرائق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

رجحت السلطات الجزائرية أن تكون الحرائق التي تشهدها الولايات عدة ولايات بالبلاد بـ”فعل فاعل”.

قال وزير الداخلية الجزائري “كمال بلجود” اليوم الثلاثاء، “من المستحيلات السبع وقوع 50 حريقا عبر عدة ولايات، في نفس التوقيت”.

الوزير الجزائري “بلجود” أكد أنه “لا يستبعد أن تكون هناك أيادي إجرامية قد تسببت في حرائق أمس الاثنين وستباشر مصالح الأمن بالتحقيقات”.

وكلف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وفدا وزاريا بقيادة الوزير “بلجود” بالتنقل إلى ولاية تيزي وزو، شرقي العاصمة الجزائر، للوقوف على حجم الخسائر وتقديم واجب العزاء لأهالي الضحايا.

إلى جانب ذلك، طمأن بلجود المواطنين المتضررين من الحرائق بأن “الدولة ستتكفل بكل الخسائر الناجمة عن هذه الحرائق وفقا لتوصيات وتعليمات الرئيس تبون، وسيتم تعويض جميع المتضررين”.

بدوره لفت محافظ الغابات في ولاية “تيزي وزو” إلى أن “الحرائق التي اندلعت بالمنطقة والمقدرة بـ15 حريقا، ليست طبيعية بل بفعل فاعل، وسببها عمل إجرامي”.

وأعلنت مصالح الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي، عن توقيف أشخاص يشتبه في أنهم هم من أشعلوا النار في الغابات.

يذكر أنّه تعرّضت الغابات في الجزائر، أمس الاثنين، في نحو 14 ولاية عبر البلاد، إلى اندلاع حرائق ضخمة، اذ تم تسجيل عشرات الحرائق في الولايات التي تعرّض بعضها لـ4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريقا أو حريقين.