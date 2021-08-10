ارتفاع ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 8 أشخاص

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 10 - أغسطس - 2021 4:22 مساءً

أدى اندلاع الحرائق في الجزائر إلى وفاة سبعة أشخاص بولاية تيزي وزو وشخص واحد بولاية سطيف، بالإضافة إلى احتراق عدة مباني وإجلاء العشرات من المواطنين، حسب ما نقلته الإذاعة المحلية.

كانت حرائق الغابات أسفرت عن مصرع 4 أشخاص في ولاية تيزي وزو بعد أن حاصرتهم النيران في قراهم الجبلية، بحسب ما أعلن مسؤول محلي للتلفزيون الحكومي، لكن عدد قتلى هذه الحرائق تضاعف.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أعلنت تسجيل 25 بؤرة حريق منها 10 حرائق كبيرة في عدة بلديات، حيث تدخلت وحدات الإطفاء لإخمادها.

وذكر بيان سابق للحماية المدنية أن حرائق اندلعت أيضا في غابات 13 ولاية أخرى أهمها في جيجل والبويرة وسطيف وخنشلة وقالمة وبجاية، وجميعها في شرق البلاد.

ونشر سكان في تيزي وزو عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحرائق وهي تقترب من بيوتهم بعدما التهمت مساحات كبيرة من حقول الزيتون المجاورة.

وكانت نشرة خاصة للأحوال الجوية حذرت من موجة حر شديد ودرجات حرارة تفوق الـ40 درجة مئوية في شمال البلاد حيث اندلعت الحرائق.

وشهد شرق الجزائر حرائق كبيرة التهمت عشرات الهكتارات خاصة في منطقة الأوراس، كما قضت النيران على مساحات كبيرة من غابات الأرز في محمية الشريعة على بعد 60 كلم غرب العاصمة.

وتضم الجزائر وهي أكبر دولة أفريقية 4,1 ملايين هكتار من الغابات فقط مع نسبة إعادة تشجير متدنية بلغت 1,76 في المئة. وتشهد البلاد حرائق غابات سنويا، وقد أتت النيران عام 2020 على حوالي 44 ألف هكتار.