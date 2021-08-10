تقديم 59.7 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا بالامارات

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن تقديم 59,747 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقالت وكالة أنباء الإمارات: "يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الثلاثاء، 17,197,497 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 173.88 جرعة لكل 100 شخص".

وأضافت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19".