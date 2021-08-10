مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ البرنامج الطبي التطوعي لجراحة الفم والوجه والفكين في السودان

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ البرنامج الطبي التطوعي لجراحة الفم والوجه والفكين في مستشفى الأسنان التعليمي بمدينة الخرطوم في جمهورية السودان، وذلك بالشراكة مع رابطة العالم الإسلامي.

وأجرى الفريق التطوعي الطبي خلال اليومين الماضيين 12 عملية جراحية للوجه والفم والفكين، و 5 عمليات شفة أرنبية، وعملية واحدة لترميم فك من عظمة الحوض.

ويستهدف البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوع إجراء 100 عملية جراحية مجانية، تتمثل في عمليات أورام الرأس وتقويم كسور الوجه والفكين نتيجة الحوادث والإصابات وعمليات الشفة الأرنبية، ومن المقرر أن ينتقل البرنامج إلى مناطق أخرى خارج الخرطوم في الأيام المقبلة.

وأشاد مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم الدكتور محجوب منوفلي بجهود المملكة العربية السعودية الإغاثية والإنسانية في السودان، ومنها إسناد النظام الصحي السوداني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، معربا عن تقديره للمبادرة في تنفيذ هذا البرنامج الحيوي.

ويأتي البرنامج الطبي ضمن البرامج التطوعية التي ينفذها المركز في عدد من الدول، بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج.