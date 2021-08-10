توجيه صارم من المرور لأصحاب الدراجات النارية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، منع سير كافة الدراجات النارية على الطرقات السريعة.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "استناداً لأحكام المادة ٤٧/ثانياً/ب/ من قانون المرور رقم(٨) لسنة ٢٠١٩ تقرر منع قيادة كافة الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات (التك تك والستوتة بأنواعها) المسجلة وغير المسجلة في دوائر المرور على الطرقات السريعة لمخاطرها واستغلالها في العمليات الارهابية والجنائية".



وأشارت إلى أن "تجوال الدراجات سيكون داخل حدود المناطق السكنية وتتولى الناحية والقائم مقامية في كل محافظة بصدد الدراجات النارية التي اقل من ٤٠ سي سي بتخصيص رقم لها وتنظيمها بقاعدة بيانات الكترونية معتمدة تتضمن (اسم المالك ، عنوان السكن الدقيق، رقم الهاتف) مع فتح اضبارة لكل دراجة نارية تحتوي على الوثائق الثبوتية (الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية) او البطاقة الموحدة بالاضافة الى صورة حديثة وتعهد خطي من صاحب الدراجة النارية مصدق من كاتب العدل يتحمل المسؤولية القانونية عند الاستخدام الشخصي للدراجة النارية على ان تحدث قاعدة البيانات عند البيع او تغيير السكن او في حالة استهلاك الدراجة وبخلافه تقوم القوات الماسكة للأرض بضبطها واحالتها الى مديرية المرور ضمن قاطع المسؤولية".



وشددت على أن "المخالف يعاقب بغرامة مالية مقدارها (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار وفق احكام المادة (٢٥) ثانياً(أ) من قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩".

