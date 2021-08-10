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إصابة مسؤول محلي وموظفين بطلق ناري في كربلاء

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة مديرة بلدية كربلاء وموظفين آخرين بطلق ناري، وذلك خلال حملة لرفع التجاوزات، في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مديرة بلدية محافظة كربلاء، عبير سليم، تعرضت مع اثنين من موظفي البلدية، لإصابات بإطلاق نار من قبل معترضين على إزالة التجاوزات".

وأضاف، أن "الحادث وقع على طريق الحر قرب كلية الصفوة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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