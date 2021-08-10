إصابة مسؤول محلي وموظفين بطلق ناري في كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مديرة بلدية محافظة كربلاء، عبير سليم، تعرضت مع اثنين من موظفي البلدية، لإصابات بإطلاق نار من قبل معترضين على إزالة التجاوزات".

وأضاف، أن "الحادث وقع على طريق الحر قرب كلية الصفوة".

