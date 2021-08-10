انت الان تتابع خبر إصابة مسؤول محلي وموظفين بطلق ناري في كربلاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة مديرة بلدية كربلاء وموظفين آخرين بطلق ناري، وذلك خلال حملة لرفع التجاوزات، في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مديرة بلدية محافظة كربلاء، عبير سليم، تعرضت مع اثنين من موظفي البلدية، لإصابات بإطلاق نار من قبل معترضين على إزالة التجاوزات".
وأضاف، أن "الحادث وقع على طريق الحر قرب كلية الصفوة".
وأضاف، أن "الحادث وقع على طريق الحر قرب كلية الصفوة".