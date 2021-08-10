الكاظمي يحدد موعد إعلان الأسماء المستحقة لقطع الأراضي

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر، إنه "تم إكمال التسجيل على قطع الأراضي ضمن مشروع (داري) السكني، وسيتم الإعلان عن أسماء المستحقين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني خلال شهر".

وأشار إلى أنه "بلغ عدد الاستمارات المستوفية للشروط عبر الموقع الإلكتروني لمشروع داري (3 ملايين و463 ألفاً و921) استمارة".