تعرف على جدول مواعيد رحلات مصر للطيران اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسَير شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، نحو 70 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.



وبحسب بيانات مصر للطيران، فإن رحلات اليوم تشمل 54 رحلة دولية، و14 رحلة داخلية، ورحلتين شحن جوي، وتنقل الرحلات على متنها 8618 راكبا.

تنطلق 54 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، تورنتو، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، باريس، روما، جنيف، امستردام، إسطنبول، فرانكفورت، موسكو، برلين، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، بودابيست، عمَان، ميلانو، البحرين، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا).

فيما تتوجه 14 رحلة داخلية إلى (شرم الشيخ، الغردقة، الأٌقصر، أسوان).

وتطلق مصر للطيران 7 رحلات أسبوعية مباشرة من العاصمة الروسية موسكو تتوجه نحو مطاري الغردقة وشرم الشيخ، إيذانا بعودة السياحة الروسية للمنتجعات المصرية بعد توقف استمر 6 سنوات، جراء انفجار طائرة روسية بواسطة عبوة ناسفة في سماء سيناء في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

وقد قررت مصر للطيران طرح تخفيض 20% ومنح ضعف الأميال لعملاء برنامج المسافر الدائم "EGYPTAIR Plus"، على أسعار رحلاتها الداخلية الجديدة التي تم الإعلان عنها، لتربط مطار شرم الشيخ بمطار الغردقة أيام الأحد والخميس من كل أسبوع، وكذلك رحلاتها الجديدة بين القاهرة وأسيوط وسوهاج يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

أعلنت شركة مصر للطيران، في يونيو/ حزيران 2021 عن إجراءات السفر الجديدة بشأن كورونا في ضوء النشرة الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية.

وأكدت مصر للطيران أنه بالإشارة إلى التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بوزارة الصحة والسكان المصرية، تحيط الشركة عملائها القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا "الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام وسريلانكا والبرازيل وأمريكا اللاتينية" بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوما السابقة، سيخضعون لمجموعة إجراءات احترازية.

وأوضح بيان مصر للطيران ووزارة الصحة والسكان المصرية، أن القادمين من تلك الدول سيخضعون إلى مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوى على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

كما يخضع القادمين من دول السلالات المتحورة إلى إجراء تحليل ID Now Covid-19 وفي حال إيجابية النتيجة لاختبار ID Now Covid 19، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية تحليل الـPCR يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بشأن القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول غير المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوما السابقة، أوضح البيان أنه سيتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة و تحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

كما يتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية على أن يُراعى الفترة الزمنية وذلك بمرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تُعطى على جرعتين (فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا أو سينوفارم أو سينوفاك أو سبوتنيك) أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون.