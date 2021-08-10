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تقديم 59.7 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا بالامارات

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقديم 59.7 ألف جرعة جديدة من لقاح بالامارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن تقديم 59,747 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

 وقالت وكالة أنباء الإمارات: "يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الثلاثاء، 17,197,497 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 173.88 جرعة لكل 100 شخص".

 

وأضافت: "يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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