شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يحذر من الزيادة السكانية بعد وصول عدد السكان لـ102 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حزب إرادة جيل من تزايد النمو السكانى بعد أن أعلن جهاز التعبئة والإحصاء أن عدد سكان مصر تجاوز 102 مليون نسمة، وأن مصر الدولة الأولى عربيا والثالثة أفريقيا فى عدد السكان والـ14عالميا.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن قضية الزيادة السكانية تتطلب مبادرات مجتمعية خاصة أننا نتزيد بمعدل مولود كل 14 ثانية، مشيرا إلى أن لجان حزب إرادة جيل النوعية تعطى اهتماما كبيرا لقضية الزيادة السكانية، والتى حذر منها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودعا المصريين إلى خفض معدلات النمو السكانى في أكثر من مناسبة.

وأشار تيسير مطر إلى أن حزب إرادة جيل سوف يتقدم لمجلسى الشيوخ والنواب فى الدورة الجديدة بعدة مقترحات لخفض معدلات زيادة السكان حتى نصل إلى مولود كل 14 دقيقة وليس مولود كل 14 ثانية.