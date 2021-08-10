اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

ارتفع اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم إلى (203.329.924) اصابة، وإجمالي الوفيات إلى 4.302.353 وفاة.



وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 617318 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 35.947.913، فيما احتلت البرازيل المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 563562 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 20.177.757 حالة.

واشارت جامعة جونز هوبكنز في بيان لها ، الى ان الهند احتلت المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 428309، وإجمالي إصابات 31.969.954 حالة، واحتلت المكسيك المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ 244690 وإجمالي إصابات 2.978.330.