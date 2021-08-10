شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط متورطين بجرائم استهداف أبراج الكهرباء في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - القت قوات الأمن العراقية القبض على عدد من المتورطين باستهداف أبراج الطاقة الكهربائية في أنحاء البلاد فيما اعتمدت خططا جديدة لحماية الأبراج ووضع حد لمحاولات تخريبها.

وأفاد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم بأنه تم القبض على عدد من المتورطين ومنع وقوع الكثير من الاستهدافات لأبراج الطاقة الكهربائية من خلال نصب كمائن ونشر قوات الاستطلاع الجوي بطائرات القوة الجوية وطيران الجيش وطائرات الاستطلاع من دون طيار .