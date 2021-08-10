استراليا ترفض الالتزام بتوصيات اممية

وقال موريسون تعليقا على التقرير الاممي ان “أستراليا تقوم بدورها في مواجهة التغيير المناخي ولن أوقع تفويضا مطلقا نيابة عن الأستراليين لأهداف بدون خطط”، مؤكداً انه لن يطلب من الأشخاص خارج المدن “تحمل العبء عن البلاد” لاسيما في صناعات مثل التعدين والزراعة.وتعتبر أستراليا إحدى أكبر الدول المصدرة للوقود الأحفوري والغاز الطبيعي في العالم وتواجه بسبب ذلك ضغوطا سياسية واقتصادية متزايدة بسبب تفاقم حالة المناخ حيث عانت البلاد في السنوات الأخيرة من الجفاف الشديد وحرائق الغابات والفيضانات وتآكل السواحل من بين الكوارث الأخرى.

واقترحت أستراليا في وقت سابق أنها ستحقق صافي انبعاثات كربونية صفرية “في أقرب وقت ممكن” مبينة أنها تفضل أن يكون ذلك بحلول عام 2050 لكنها لم تتعهد بأي التزامات للقيام بذلك.



وكانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أصدرت تقريرها الشامل أمس الاثنين بمشاركة 234 خبيرا من 66 دولة قالت فيه إنه يتعين خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل سريع وأن حالة المناخ العالمي تدق ناقوس الخطر محذرة من تسارع ارتفاع درجات الحرارة.