سيرين عبد النور تروج لمسلسلها بجلسة تصوير مثيرة (صور)

وظهرت سيرين عبدالنور بالصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، بفستان أسود عاري الصدر والأكتاف، وظهرت بشعر أسود طويل، مع (غرة)، وتجلس على كرسي فخم.

محمد يوسف

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