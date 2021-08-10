صحة كردستان تعلن موقفها الوبائي اليومي

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المختبرات الطبية سجلت خلال آخر 24 ساعة الماضية في إقليم كوردستان 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تراجع ملحوظ عن اليوم الذي سبقه والذي بلغ فيه أعداد المصابين أكثر من 2500 حالة".

واضاف البيان، إن "967 مريضا تماثلوا للشفاء فيما توفي 19 مصابا بالفيروس".

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات في الإقليم منذ تفشي الجائحة لغاية الآن 258070 اكتسب من بينهم 207193 مريضا الشفاء التام فيما توفي 4970 مصابا.