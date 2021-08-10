إسرائيل تحقق مع امرأة حاولت التسلل عبر حدود سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - باشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع امرأة ما تزال مجهولة الهوية، بعد أن حاولت التسلل عبر الحدود مع سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل، اليوم، المرأة التي كانت تقترب من الحدود مع سوريا، محاولة التسلل إلى داخل البلاد.



وبحسب تصريح لأفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن استطلاعات الجيش رصدت امرأة مشتبها فيها تقترب من الحدود مع سوريا، محاولة التسلل.

وهرعت قوات الجيش للمكان، ونقلت المرأة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، حيث تقوم بالتحقيق معها في المكان، وفق تصريح أدرعي.

وذكر الناطق باسم الجيش أنه "لم يكن بحوزة المشتبه فيها أي نوع من السلاح".

وتكررت في الآونة الأخيرة محاولات التسلل إلى إسرائيل، عبر حدودها مع سوريا والأردن ولبنان، لدواع مختلفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة اعتقال عدد من الأجانب الذين حاولوا التسلل عبر الحدود الأردنية بهدف البحث عن عمل، كما ألقى القبض قبل ذلك على شخصين تسللا من لبنان.