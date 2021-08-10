مدعي الجنائية الدولية: لا بد من خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، أهمية اتخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب بدارفور، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم.

جاء ذلك خلال لقائه وزير العدل السوداني، نصرالدين عبدالباري، في العاصمة الخرطوم التي وصلها الثلاثاء في زيارة رسمية تستغرق 7 أيام، وفق بيان للجنائية.



وتقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالشكر لوزارة العدل على التنسيق بين المحكمة وجميع الجهات والأجهزة الحكومية السودانية.

من جانبه، رحب وزير العدل، نصرالدين عبدالباري، بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والوفد المرافق له المكون من كبير محامي الادعاء، جوليان نيكولاس، مستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانت انا.

وبدأ وزير العدل السوداني حديثه بتهنئة "خان" على انتخابه لمنصب المدعي العام للمحكمة الجنائية.

وقال إن اجتماع اليوم هو استمرار للاجتماعات السابقة التي تمت في إطار التعاون بين حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد وزير العدل على اهتمام الحكومة الانتقالية بتحقيق العدالة في السودان والعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور.

ووصل خان الخرطوم، فجر الثلاثاء، في رابع زيارة من نوعها لوفد من الجنائية الدولية إلى السودان منذ إنهاء حكم الإخوان، وكانت الجولات السابقة قد تضمنت مشاورات مع الحكومة السودانية بشأن محاكمة المطلوبين المتهمين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية بدارفور.

والمطلوبون للجنائية الدولية هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووزير داخليته احمد هارون، بجانب علي كوشيب الذي سلم نفسه وتجري محاكمته في لاهاي حاليا.

بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن المدعي العام الذي وصل الخرطوم سيمضي سبعة أيام في السودان يتناول خلالها مسائل تتعلق بالتعاون بين المحكمة والسودان.

وأشارت المحكمة في موقعها الرسمي على تويتر اليوم الثلاثاء الى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وصل الخرطوم حيث كان في استقباله رئيس قسم حقوق الإنسان بوزارة العدل السودانية د.اسامة حميدة محمود.

ويشتمل برنامج المدعي العام للمحكمة الجنائية على لقاء بالدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وقالت إن المدعي العام سيعقد مؤتمرا صحفياً في ختام زيارته للبلاد يوم الخميس المقبل.