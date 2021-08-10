والد الأرجنتيني ليونيل ميسي يعلن ناديه الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حسم خورخي ميسي، والد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني السابق، مسألة انتقاله إلى باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.



وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد أكدت، الثلاثاء، أن ميسي توصل بالفعل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان، يقضي بانتقاله إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالمجان.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي سيوقع على عقد يمتد لموسمين، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، على أن يتقاضى راتبا سنويا قيمته 35 مليون يورو.

وتحدث خورخي ميسي في أول تصريح رسمي بعد تلك الأنباء للصحفية بالقناة السادسة الإسبانية ماريا جاريدو، أثناء وجوده في المطار من أجل السفر إلى باريس.

وقال خورخي ميسي: "نعم، ابني سيوقع اليوم مع باريس سان جيرمان".

وبسؤاله عن المتسبب في الرحيل، قال خورخي ميسي: "ابحثوا عنه في النادي"، في اتهام لإدارة برشلونة بالتقصير في تجديد عقد ميسي.

يذكر أن ميسي (34 عاما)، رحل عن برشلونة، وهو الذي انضم إلى أكاديمية النادي في عام 2000 قادما من نيولز أولد بويز الأرجنتيني، ومنذ تصعيده للفريق الأول عام 2004، خاض 778 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 672 هدفا أصبح بها الهداف التاريخي للنادي، فضلا عن صناعته 288 هدفا.

وحقق "البرغوث" 35 لقبا محليا وقاريا ودوليا مع برشلونة، بواقع 10 ألقاب في الدوري الإسباني، و8 في السوبر المحلي، و7 في كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات ومثلها في كأس العالم للأندية.