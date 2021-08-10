شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية بالبحيرة تدعو لزيادة مدارس اللغات بأبو حمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت النائبة رشا كُليب عضو لجنة التعليم وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لزيادة عدد المدارس اللغات بالمحافظة وخاصة بمركز أبو حمص، كما دعت أيضا التوسع في المدارس والجامعات التكنولوجية بمحافظة البحيرة.

وتقدمت النائبة رشا كُليب عضو لجنة التعليم وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للدكتور يوسف الديب مدير مُديرية التربية والتعليم بالبحيرة بطلب لإدراج مدرسة محمد عامر جاب الله كمدرسة لغات متعددة المراحل، حيث أكدت كُليب أن مركز أبو حمص من المراكز الواعدة في محافظة البحيرة، وأنها تسعى دائمًا لتحقيق التميز في كافة المجالات لأهلها في أبو حمص (قُري، ومدينة)، وتحديدًا المجال التعليمي.

وأشارت إلى أنها تحرص علي التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتطوير العملية التعليمية، وتحقيقًا لأهداف التعليم قبل الجامعي بالتوسع في دراسة اللغات الأجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة، ولذا تسعي لإتاحة الفرص لأبنائنا الطلاب في تعدد الخِيارات المُتاحة من أنماط التعليم المختلفة.

وقد طلبت منه الموافقة علي إدراج بعض المدارس الجديدة لتكون مدارس لُغات متعددة المراحل، ولْتكن البداية بمدرسة محمد عامر جاب الله واعتمادها كمدرسة لغات قبل بداية العام الدراسي الجديد.



طلب النائبة رشا كليب