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5.4 مليار جنيه جملة استثمارات الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة الصناعة

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القاهرة - سامية سيد - يبلغ إجمالى استثمارات الهيئات العامة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بخطة العام المالى 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، نحو 5 مليارات و409 ملايين جنيه، نستعرض توزيعها فيما يلى:

- الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو 5 مليارات و332 مليون جنيه

- الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية نحو 36 مليون جنيه

- الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية نحو 32.5 مليون جنيه

- الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية نحو 6 ملايين جنيه

- الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن نحو 2.5 مليون جنيه

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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