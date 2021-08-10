تماشيًا مع التكنولوجيا العالمية.. برلماني: "حياة كريمة" تؤسس لقرى وريف رقمي بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب شريف الورداني، عضو مجلس النواب، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ليس هدفها تحقيق التنمية الشاملة بالقرى والريف المصري؛ ولكنها تؤسس لقرى وريف حديث ورقمي وتكنولوجي بمصر، يتماشى مع ما حدث من ثورة تكنولوجية عالمية .

وأشاد الورداني، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، بحرص الحكومة على الإسراع في خطوات تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية للاتصالات؛ لإنشاء شبكة ألياف ضوئية لقرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وقال النائب إن تنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات والمشروعات التي تشمل جوانب مختلفة صحية، واجتماعية ومعيشية، في مجالات تطوير البنية الأساسية؛ ومنها مشروع توصيل شبكات الاتصالات الأرضية لقرى عدد 52 مركزًا، معلنًا اتفاقه التام مع تأكيد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية مشروع توصيل شبكات الألياف الضوئية؛ تمهيدًا للاعتماد على تلك الشبكات في المستقبل، لتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات المختلفة، وخدمات مصر الرقمية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" في المرحلة الأولى؛ وبما يضمن سرعة معدلات التنفيذ حسب الخطط المحددة.

ووجه الورداني تحية إلى الدكتور عمرو حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جهوده ومساهمته المهمة مع باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة الرئاسية التاريخية "حياة كريمة"، مؤكداً الأهمية القصوى لدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في تنفيذ هذه المبادرة؛ خصوصًا في ظل ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.