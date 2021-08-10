لبنان: أكبر مصنع للأمصال في البلاد يتوقف عن العمل بسبب أزمة المحروقات

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (بي بي سي):

أعلن لبنان عن توقف أكبر مصنع للأمصال في البلاد عن العمل بسبب أزمة المحروقات.

وقالت مسؤولة في مصنع "ألفا لايت" إنه قد تعذر تأمين وقود زيت الغاز لتشغيل المولدات في المصنع، ومادة البنزين لنقل المنتجات إلى المستشفيات.

ويُشار إلى أن المصنع يمد نحو 70 في المئة من مستشفيات لبنان بالأمصال.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان نقيب موزعي ​المحروقات​ في لبنان، ​فادي أبو شقرا​، أن مادة الغاز الموجود في البلد تكفي لمدة 10 أيام فقط.

ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

وتراجعت تدريجيا، خلال الأشهر القليلة الماضية، قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار الكهربائي، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا في بعض المناطق.

وعلى وقع شح الوقود، لم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها بدورها إلى التقنين.

ويهدد شح مادة المازوت المستشفيات والمخابز والمصانع وغيرها من البنى التحتية في البلاد، لاسيما مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا، وعجز المسؤولين عن تأمين المازوت اللازم لتشغيل المولدات الخاصة.