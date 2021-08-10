الداخلية: ضبط 91 سلاحًا و148 قضية مخدرات وتنفيذ 53600 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 91 قطعة سلاح ناري، و148 قضية مخدرات، وتنفيذ 53600 حكم قضائي متنوع.

أسفرت جهودها عن ضبط 91 قطعة سلاح ناري، بحوزة 79 متهمًا، وتنفيذ 53600 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 148 قضية مخدرات بإجمالي 159 متهمًا، وضبط 16 متهمًا هاربًا، وضبط 12 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 310 دراجات نارية مخالفة، وضبط 27859 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 43 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.