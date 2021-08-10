بالجلسات العرفية.. مدن في المنيا خالية من "التوكتوك" والحنطور بديلًا بمغاغة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

واجهت 3 مدن في المنيا محاولات غزو التوكتوك لشوارعها، وجرى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع سير هذا النوع من المركبات بالشوراع، ولجأ عدد من الأهالي إلى الجلسات العرفية لردع السائقين من مزاولة نشاطهم.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذها سكان هذه المدن لمواجهة ظاهرة التوكتوك، الذي مثل رعبًا للأهالي، فيما يجري وضع إجراءات صارمة واشتراطات للسماح للتوكتوك بالسير في الشوارع الجانبية.

التاكسي بديل التوكتوك في ملوي

تعتبر مدينة ملوي، الواقعة أقصى جنوب محافظة المنيا، مدينة خالية من التوكتوك، فلا توجد بها مركبة واحدة، إذ يعتمد السكان على الانتقال بالمواصلات الداخلية، فيما يلجأ آخرون لاستقلال التاكسي.

جلسات عرفية

"التوك توك كله مشاكل والناس بتخاف منه".. بهذه الكلمات أوضح عبدالغني شحاتة، أحد أهالي ملوي، عن أسباب عدم عمل "التوكتوك" بشوارع ملوي، والاكتفاء فقط باستخدام سيارات التاكسي.

وقال عيسى مقار، أحد أبناء مدينة ملوي، إنه فور علم الأهالي بنية البعض شراء التوكتوك والعمل به، يجري تجميع عددًا من الأهالي، وعقد جلسة عرفية مع صاحب الفكرة، والاتفاق معه لإثنائه عن الفكرة.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، إن شوارع ملوي لم تشهد عمل مركبات التوكتوك داخلها؛ لعدة أسباب أهمها ثقافة المواطنين الرافضة لاستقلال "التوكتوك".

الحنطور للتنقل في مغاغة

وأوضح عدد من أهالي مدينة مغاغة، أن "الحنطور"، يعد وسيلة المواصلات الداخلية الوحيدة داخل شوارع المدينة.

ويحافظ أهالي مدينة مغاغة على ثقافة استخدام الحنطور داخل المدينة، بالإضافة إلى السيارات الميكروباص للمسافات الطويلة، وسط رفض قاطع لوجود التوكتوك.

التاكسي لمحاربة التوكتوك بمدينة المنيا

وتأتي مدينة المنيا، ضمن مدن المحافظة التي لا يعمل داخلها "التوكتوك"؛ وتقتصر المواصلات الداخلية فيها على سيارات التاكسي.

وقال حسين صالح، عضو مجلس محلي سابق، إنه فور انتشار مركبة التوكتوك، رفض المجلس الشعبي المحلي نزوله إلى شوارع مدينة المنيا، باعتبارها عاصمة المحافظة، وجرى مخاطبة كافة الجهات المعنية لمنع عمل التوكتوك داخل شوارع المدينة.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه أصدر كتاب دوري رقم 36 لسنة 2021، وجّه فيه رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تذليل معوقات ترخيص مركبات التوكتوك، وحظر سيرها على الطرق السريعة والمحاور والشوارع الرئيسية.

وأضاف المحافظ، أنه وجّه بتوعية مالكي مركبات «التوكتوك» بالسير في إجراءات الترخيص، مع الالتزام بالرسوم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، وتحديد خطوط سير بعيدًا عن المدن وتحديد تعريفة ركوب مع عدم فرض أي رسوم عليها.

3 ملايين توكتوك

وبحسب الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادرة في 2018 بلغ عدد مركبات التوكتوك في مصر أكثر من 3 ملايين، منها 99 ألفًا مرخص.

إجراءات الترخيص

وحددت إدارات المرور بعض الأوراق والمستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات تراخيص "التوكتوك" المنتشرة في المدن، بالتعاون مع الإدارات المحلية في المحافظات، وتتمثل إجراءات تراخيص التوك توك في الإفراج الجمركي الخاص بالمركبة، التأمين الإجباري، ما يفيد سداد الضرائب المستحقة على المركبة، المستندات الدالة على الملكية مثل فاتورة الشراء.

إضافة إلى نموذج الفحص الفني والبيئي الذي يجري الحصول عليه من جهة المرور الترخيصية، ومستندات الملكية تكون معتمدة من جهة المرور التابع لها التاجر المعتمد في بيع هذه المركبات بختم شعار الجمهورية، وصورة بطاقة الرقم القومي لمالك المركبة، ومستند يفيد بسداد التأمينات على السائق.